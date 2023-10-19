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الاحتلال يضع كرفانات جديدة داخل مستعمرة حوميش شمال نابلس

10/19/2023 4:12:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "كرفانات" جديدة داخل مستعمرة "حوميش" المخلاة شمال نابلس.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال وضعت عدة "كرفانات" داخل المستعمرة المخلاة والمقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر.

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