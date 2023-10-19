الاحتلال يضع كرفانات جديدة داخل مستعمرة حوميش شمال نابلس
التاريخ
10/19/2023 4:12:37 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "كرفانات" جديدة داخل مستعمرة "حوميش" المخلاة شمال نابلس.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال وضعت عدة "كرفانات" داخل المستعمرة المخلاة والمقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر.
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