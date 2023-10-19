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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

10/19/2023 4:12:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستعمرون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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