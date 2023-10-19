معاريف: نتنياهو ليس مسؤولا عاديا.. لم يعرف ولم ير ولم يسمع

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- نشرت صحيفة“معاريف” العبرية مقالا يخاطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "لنفرض أن كل ما قيل صحيح.. أنك لم تعرف ولم تسمع ولم تر، ولم تفهم ولم يتم تحذيرك، ولذلك أنت غير مسؤول عما حدث، إذن لماذا بحق السماء تعتقد أن عليك الاستمرار في منصبك"؟

ويقول كاتب المقال إيال روسوفسكي، إنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي (عملية طوفان الأقصى) تكبدت إسرائيل أكبر كوارثها. وبينما الحدث لا يزال في أوجه، ولم يستوعب الحجم الفظيع للكارثة على تل أبيب بعد، لم يتحمل نتنياهو المسؤولية -أيضا- عن الكارثة.

ويضيف المقال ساخرا بأن نتيناهو مسؤول فقط عن "الإنجازات والنجاحات". أما من وصفهم بأبواقه ممن يرون أن وظيفتهم في الحياة الدفاع عنه، يطلبون عدم الانهماك حاليا في مسألة من المسؤول. بينما ينهمكون في إلقاء المسؤولية على العالم بأكمله، ما عدا رئيس الحكومة.

ويشير إلى أن هؤلاء "الأبواق" يتهمون الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، والحكومة السابقة، والاحتجاجات على التعديلات القضائية، وغيرها بأنهم مسؤولون عن الكارثة، إلا نتنياهو.

وأضاف المقال، أنه عندما تفاخر نتنياهو في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، بفترة حكمه لم يكن يعرف المخاطر المتربصة بإسرائيل. وعندما عيّن -كذلك- "مسبب الحرائق الطفولي" إيتمار بن غفير، وزيرا مسؤولا عن الأمن الداخلي، فعل ذلك دون أن يعرف ما التحديات الأمنية الموجودة، وفق تعبيره.

ورأى الكاتب أنه "عندما فضل نتنياهو خلال الأشهر التسعة الأخيرة التركيز على التعديلات الدستورية، وتجاهُل التحذيرات والمخاطر الأمنية الناتجة عنها، هذا لأنه لم يعرف عن حجم التهديدات ضد إسرائيل".

جهل بالمخاطر

وأضاف أنه عندما قال نتنياهو في العاشر من مايو/أيار الماضي، إنه توجد ما وصفها بالمعادلة الجديدة مع "التنظيمات الإرهابية"، قال ذلك دون أن يكون له أدنى فكرة حول التهديدات القادمة. وكذلك الأمر عندما أقال يوآف غالانت من منصب وزير الجيش، بسبب محاولته التحذير من المخاطر الكامنة على أمن البلاد.

وكذلك يشير الكاتب أنه عندما قال نتنياهو في خطاب 26 يونيو/حزيران الماضي، إنه تمت إعادة حركة حماس عقدا من الزمن إلى الوراء، لم يُطلعه أحد على آخر التطورات المتعلقة بالوضع الأمني، أو وضع حماس الحقيقي.

وحين نشط نتنياهو طيلة الوقت على إضعاف السلطة الفلسطينية، من منطلق أن من مصلحة إسرائيل أن تكون السلطة ضعيفة وحماس قوية، فعل ذلك لأنه لم يفهم وضع الأمور ومدى خطورة حماس وغيرها، والكلام لروسوفسكي.

وخلص الكاتب إلى القول، "نتنياهو لم يسمع ولم ير ولم يعرف ولم يفهم ولم يُحذّر، ولذلك فهو غير مسؤول وغير مذنب عما حدث. ولنفترض أن كل هذا صحيح، إذن لماذا بحق السماء تعتقد أن عليك الاستمرار في منصبك"؟