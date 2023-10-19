الصحة: خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، خروج 3 مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر 25 آخر بشكل جزئي، من أصل 58 مستشفى تعمل في قطاع غزة.

وقالت الكيلة لإذاعة“صوت فلسطين”، إن سلطات الاحتلال أنذرت حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة، بينها مستشفى الشفاء.

وأشارت إلى أن أعداد الشهداء والجرحى العالقين تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره.



وأضافت أن نحو 120 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية تنتظر دخولها الى غزة، في ظل قرب انتهاء كميات الوقود، والمستلزمات الطبية في المشافي.