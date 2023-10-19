الصحة: خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، خروج 3 مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر 25 آخر بشكل جزئي، من أصل 58 مستشفى تعمل في قطاع غزة.
وقالت الكيلة لإذاعة“صوت فلسطين”، إن سلطات الاحتلال أنذرت حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة، بينها مستشفى الشفاء.
وأشارت إلى أن أعداد الشهداء والجرحى العالقين تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره.
وأضافت أن نحو 120 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية تنتظر دخولها الى غزة، في ظل قرب انتهاء كميات الوقود، والمستلزمات الطبية في المشافي.
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