الشمس للإسكان تعتمد تطوير 11 عمارة سكنية بمشروع جاردينيا الشمس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة الشمس للإسكان والتعمير، على السير في الإجراءات التنفيذية لأعمال تطوير 11 عمارة سكنية بمشروع الشركة“جاردينيا الشمس” بمدينة 6 أكتوبر.
وتقرر فتح باب البيع على نصيب“الشمس للإسكان” لعدد 97 وحدة سكنية بمشروع مشاركة 21 عمارة سكنية بالمرحلة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر مع شركة“ميراد” العقارية.
كما اعتمدت الشركة المشاركة مع مطور عقاري على قطع الأراضي الخدمية بالحيز السكني بمشروعها في مدينة 6 أكتوبر.
وقررت الشركة إجراء مناقشة إنشاء شركة لإدارة وصيانة مشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر، لمزيد من الدراسة.
وارتفعت أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 178% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 48.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 17.42 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 110.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات 50.2 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.
وكان أوصى مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بتوزيعات نقدية 5 قروش على المساهمين.
وقرر المجلس توزيع نقدي قدره 5 قروش للسهم كتوزيع أول للمساهمين والعرض على الجمعية العمومية للشركة.
واعتمدت شركة الشمس للإسكان والتعمير، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2023 بمستهدف ربح 146.9 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 291.5 مليون جنيه خلال العام الجاري؛ من خلال تحقيق 180.6 مليون جنيه من بيع وحدات سكنية، و71 مليون جنيه من نشاط بيع الأراضي، و10.5 مليون جنيه من نشاط التأجير، و29.4 مليون جنيه من أنشطة فرعية.
وارتفعت أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 78% خلال 2022، لتصل 149.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 83.8 مليون جنيه في العام المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 390.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 223.9 مليون جنيه في 2021.
وكانت ارتفعت أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 89.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 140.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 74.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 289.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات 174.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت حققت شركة“الشمس للإسكان والتعمير” صافي ربح 85.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 53.75 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل إلى 173.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات 132.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة ليصل 132.2 مليون جنيه، مقارنة بمجمل ربح 115.6 مليون جنيه، فيما بلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 47 قرشًا، مقابل 30 قرشًا خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وكان تقرر زيادة رأسمال شركة الشمس للإسكان والتعمير، المصدر و المدفوع من 181.5 مليون جنيه إلى 226.87 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.375 مليون جنيه بإصدار عدد 45,375 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 1 جنيه للسهم.
و الزيادة ستوزع كأسهم مجانية تمويلًا من رصيد الأرباح المرحلة و أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020.
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