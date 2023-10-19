الشمس للإسكان تعتمد تطوير 11 عمارة سكنية بمشروع جاردينيا الشمس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة الشمس للإسكان والتعمير، على السير في الإجراءات التنفيذية لأعمال تطوير 11 عمارة سكنية بمشروع الشركة“جاردينيا الشمس” بمدينة 6 أكتوبر.

وتقرر فتح باب البيع على نصيب“الشمس للإسكان” لعدد 97 وحدة سكنية بمشروع مشاركة 21 عمارة سكنية بالمرحلة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر مع شركة“ميراد” العقارية.

كما اعتمدت الشركة المشاركة مع مطور عقاري على قطع الأراضي الخدمية بالحيز السكني بمشروعها في مدينة 6 أكتوبر.

وقررت الشركة إجراء مناقشة إنشاء شركة لإدارة وصيانة مشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر، لمزيد من الدراسة.

وارتفعت أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 178% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 48.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 17.42 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 110.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات 50.2 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.

وكان أوصى مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بتوزيعات نقدية 5 قروش على المساهمين.

وقرر المجلس توزيع نقدي قدره 5 قروش للسهم كتوزيع أول للمساهمين والعرض على الجمعية العمومية للشركة.

واعتمدت شركة الشمس للإسكان والتعمير، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2023 بمستهدف ربح 146.9 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 291.5 مليون جنيه خلال العام الجاري؛ من خلال تحقيق 180.6 مليون جنيه من بيع وحدات سكنية، و71 مليون جنيه من نشاط بيع الأراضي، و10.5 مليون جنيه من نشاط التأجير، و29.4 مليون جنيه من أنشطة فرعية.

وارتفعت أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 78% خلال 2022، لتصل 149.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 83.8 مليون جنيه في العام المقارن.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 390.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 223.9 مليون جنيه في 2021.

وكانت ارتفعت أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 89.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 140.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 74.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 289.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات 174.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت حققت شركة“الشمس للإسكان والتعمير” صافي ربح 85.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 53.75 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل إلى 173.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات 132.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة ليصل 132.2 مليون جنيه، مقارنة بمجمل ربح 115.6 مليون جنيه، فيما بلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 47 قرشًا، مقابل 30 قرشًا خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وكان تقرر زيادة رأسمال شركة الشمس للإسكان والتعمير، المصدر و المدفوع من 181.5 مليون جنيه إلى 226.87 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.375 مليون جنيه بإصدار عدد 45,375 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 1 جنيه للسهم.

و الزيادة ستوزع كأسهم مجانية تمويلًا من رصيد الأرباح المرحلة و أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020.