تحالف بالتعاون مع البيئة: تطلق أول معرض متخصص بقطاع الأغذية في المملكة إن فليفر

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزارة البيئة والمياه والزراعة

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 19, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت "تحالف" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق المعرض الجديد المتخصص بقطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية، معرض الطهي العالمي " إن فليفر"، والشراكة مع عدة جهات هي الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمركز السعودي للأعمال، وهيئة فنون الطهي، والذي سيُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة 29-31 أكتوبر الجاري.والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا الغذاء في المملكة، وذلك في سبيل إرساء معايير جديدة في القطاع على مستوى المنطقة والعالم.ويشكل المعرض نقلة نوعية في منهجية المملكة لمعالجة التحديات الملحة في قطاع الأغذية، حيث يواجه الوضع الحالي للنظم الغذائية العالمية تحديات تتطلب معالجة فورية للمحافظة على الأمن الغذائي والاستدامة، واستشعارًا من المملكة العربية السعودية بأهمية معالجة هذه التحديات؛ تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز كفاءة أنظمتها الغذائية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي".ويستضيف المعرض أيضًا منصة للاستثمار والتواصل، والتي تركز على الربط بين مختلف المشاريع ومساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم، كذلك تتيح للمستثمرين المشاركين فرصة للاطلاع على الحضور المتنامي للمملكة كمركز عالمي بارزٍ للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى التواصل مع أكثر من 50 شركة مأكولات ومشروبات ناشئة وفائقة التطور، والتي تعرض منتجاتها وتشارك في برامج مخصصة لأنشطة التواصل والترويج. ويتمثل أحد أهداف برنامج إن فليفر للمستثمرين في مساعدة المستثمرين من قطاع الأغذية المحلي والعالمي على جمع التمويلات الضرورية لتحقيق النمو.ويشكل " إن فليفر " أول فعالية تجارية يدعمها المركز السعودي للأعمال، مما يمنح الحضور والجهات العارضة وصولًا حصريًا إلى مختلف الوثائق والموافقات اللازمة خلال زيارة الفعالية، بما في ذلك الحصول على دعم ومشورة الخبراء.كما تلعب "تحالف" بالتعاون مع" البيئة"؛ دورًا مهمًا لإطلاق هذا الحدث النوعي " إن فليفر "، في التوصل إلى حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الأنشطة والاستثمارات المتعلقة بالأغذية، وذلك بهدف تأمين أغذية صحية تلبي الاحتياجات والتفضيلات الغذائية المختلفة لمجتمعنا".

Nour Ibrahim

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