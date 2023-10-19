روسيا تعلن ارسال 27 طنا من المساعدات الغذائية إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن روسيا ستقدم 27 طنا من المساعدات الغذائية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر مصر، وفق ما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية.
وأفاد نائب وزير الطوارئ في بيان أن "طائرة خاصة أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة".
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