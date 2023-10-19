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روسيا تعلن ارسال 27 طنا من المساعدات الغذائية إلى غزة

10/19/2023 3:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن روسيا ستقدم 27 طنا من المساعدات الغذائية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر مصر، وفق ما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية.


وأفاد نائب وزير الطوارئ في بيان أن "طائرة خاصة أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة".


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