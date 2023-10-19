موظفو وأعضاء إدارة شركة عرموش ماكدونالدز الأردن يشاركون بوقفة صامتة تضامنا مع أهل غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك موظفون وأعضاء إدارة من شركة عرموش للاستثمارات السياحية -ماكدونالدز الأردن- في وقفة صامتة رفعوا خلالها لافتات تحمل شعارات تضامن وتأييد لقطاع غزة وحملت عبارات مثل "كلنا غزة" و"نحن مع الأطفال والأبرياء" أمام مكاتب الإدارة وعدد من فروع السلسلة في العاصمة عمّان، استجابة للأخبار الواردة من غزة والأحداث الأخيرة المؤسفة.
هذا وكانت السلسلة قد اعتذرت عن استقبال الطلبات والزبائن وأغلقت أبوابها من ظهر أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، تعبيراً عن حالة الحزن والحداد على الضحايا والأبرياء في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.
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