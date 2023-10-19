Thursday, 19 October 2023 11:07 GMT

موظفو وأعضاء إدارة شركة عرموش ماكدونالدز الأردن يشاركون بوقفة صامتة تضامنا مع أهل غزة

10/19/2023 3:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك موظفون وأعضاء إدارة من شركة عرموش للاستثمارات السياحية -ماكدونالدز الأردن- في وقفة صامتة رفعوا خلالها لافتات تحمل شعارات تضامن وتأييد لقطاع غزة وحملت عبارات مثل "كلنا غزة" و"نحن مع الأطفال والأبرياء" أمام مكاتب الإدارة وعدد من فروع السلسلة في العاصمة عمّان، استجابة للأخبار الواردة من غزة والأحداث الأخيرة المؤسفة.
هذا وكانت السلسلة قد اعتذرت عن استقبال الطلبات والزبائن وأغلقت أبوابها من ظهر أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، تعبيراً عن حالة الحزن والحداد على الضحايا والأبرياء في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.










MENAFN19102023000208011052ID1107268342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث