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رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى إسرائيل

10/19/2023 3:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى إسرائيل، في إطار جولة تشمل عدة دول في الشرق الأوسط، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.




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