رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى إسرائيل

رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى إسرائيل
التاريخ
10/19/2023 3:14:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى إسرائيل، في إطار جولة تشمل عدة دول في الشرق الأوسط، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.
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