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شركة متخصصة: دلائل على قصف مستشفى المعمداني بقنبلة إم كيه- 84

10/19/2023 3:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة "تروي" التكنولوجية الدفاعية التركية إن علامات وصول الذخيرة إلى مستشفى المعمداني في غزة جراء قصفه، فضلا عن صوت الانفجار وقوته، "تشير إلى أنها قد تكون ناتجة عن قنبلة إم كيه- 84 (MK84)".


وتعمل شركة تروي في مجال تقنيات الرؤوس الحربية والصواريخ الصغيرة والمواد الكيميائية شديدة الانفجار من الدرجة العسكرية.


وقال مدير الشركة سعيد أرسوي بركتلي أوغلو، للتعليق على الصور والمشاهد التي انعكست على الرأي العام في ما يتعلق بقصف المستشفى المعمداني أن علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى وصوت الانفجار وقوته تشير إلى أنها قد تكون ناتجة عن قنبلة "إم كيه- 84" بوزن ألفي رطل (910 كيلوغرامات) مجهزة بـ"ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، وليس صاروخا، وذكر أنه مع هذا التجهيز تحولت القنبلة إلى ذخيرة دقيقة موجهة.


وفي إشارة إلى أن القنبلة تحوي قرابة 430 كيلوغراما من المواد المتفجرة، قال بركتلي أوغلو إن الذخيرة يمكن أن تكون مدمرة للغاية إذا وصلت إلى هدفها بالزاوية المناسبة.


ولفت إلى أنه تمكن تعبئة هذه الذخيرة بأنواع مختلفة من المتفجرات لزيادة فعاليتها، وأن قنبلة "إم كيه- 84" تحوي مادة "إتش إم إكس" ولها تأثير اختراق يمكن أن يدمر مبنى بسهولة.


وقال "الاحتمال الآخر هو أنه يمكن أن تكون قنبلة خارقة للتحصينات من طراز BLU-109، وكلتا القنبلتين في مخزون الجيش الإسرائيلي". الاناضول

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