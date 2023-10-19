الصحة العالمية: 84 ألف امرأة حامل معرضة للخطر في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس ، إن منظمة الصحة العالمية غير قادرة على إيصال المساعدات والإمدادات إلى غزة، مما قد يعرض 84 ألف امرأة حامل للخطر.وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، لقناة "سي ان ان "، إن هناك "78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 300 ألف شخص"، وهي متمركزة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، المغلق حاليا.وأوضحت المتحدثة أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اتفق مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على فتح المعبر، لكن القصف الإسرائيلي جعل الممر غير آمن.وقالت هاريس: "إنها لعبة انتظار مرعبة ومؤلمة حقا، حيث نريد جميعا المساعدة فقط".



وأردفت هاريس أن هناك 84 ألف امرأة حامل في غزة، والعديد منهن يلدن كل يوم. وقالت: "الأطفال لا يهتمون بالقنابل، فهي تأتي عندما تأتي".



وأضافت هاريس أن العديد من المستشفيات "توقفت عن العمل بسبب الأضرار المادية نتيجة القصف"، وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 44 هجوما على المستشفيات.

