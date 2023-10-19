الروابدة: صندوق استثمار أموال الضمان يقوم بدور هام في دعم الأمن الاقتصادي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تعزيز متانة واستدامة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال استثمارات ذات ميزة نسبية للاقتصاد الأردني ومبنية على منظومة مؤسسية تضمن حصافة ومؤسسية عملية اتخاذ القرار الاستثماري .

وخلال لقائها مع رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي مازن الخطيب، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكرية وعدد من مدراء الصندوق، قالت الروابدة ان قانون الضمان الاجتماعي حدد إطار الحوكمة المؤسسية للضمان الاجتماعي بشقيه التأميني المتمثل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والاستثماري المتمثل بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مضيفة أن القانون حدد الدور الرقابي لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للصندوق والتوزيع الاستراتيجي للموجودات والموازنة السنوية بناء على توصية مجلس الاستثمار، ومتابعة التزام صندوق الاستثمار بتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبما يعزز ديمومة الضمان الاجتماعي.

من جهته، رحب رئيس مجلس الاستثمار مازن الخطيب بوزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأكد على الجهد الدؤوب لمجلس الاستثمار في تنفيذ السياسة الاستثمارية، ووضع الخطط والبرامج التي تمكن الصندوق من تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الموجودات، وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية.

رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكرية قدم عرضا يتضمن الأداء المالي للصندوق للربع الثالث من هذا العام، مشيرا أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، كما ارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة ليصل الى حوالي 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



واستعرض أبرز مستجدات المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق في قطاعات البنوك التعدين، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري والمناطق التنموية، بالإضافة الى تمويل مشاريع في قطاعات الصحة والنقل والتعدين عبر نافذة التأجير التمويلي. وبين ان الصندوق يقوم حاليا بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والطاقة، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

