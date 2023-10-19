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دعماً لأهلنا في قطاع غزة تكية أم علي تطلق حملة لأجلكِ يا غزة

10/19/2023 3:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعماً ومساندة لأهلنا في قطاع غزة واستجابة تكية أم علي الدائمة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، أطلقت تكية أم علي بداية الأسبوع الحالي حملتها تحت شعار " لأجلكِ يا غزة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف جمع التبرّعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة للتخفيف من معاناتهم.
وتحتوي الطرود الغذائية الطارئة على مواد غذائية جاهزة للأكل لا تتطلب الطهي مثل التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، مما يمثل حلاً فورياً لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة، وتم اختيار هذه المواد الغذائية الجاهزة للأكل للتسهيل على الأسر المنكوبة تناولها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة وتبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينار أردني حيث يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوماً أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.
وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعات تكية أم علي في منطقة خريبة السوق وذلك بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعداداً لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود الغذائية الطارئة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للأسر المنكوبة في قطاع غزة.
وبدأت تكية أم علي باستقبال التبرعات النقدية للحملة حيث يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني ، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية بالإضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.




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