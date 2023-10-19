كيف بدا المستشفى المعمداني قبل يوم من القصف الغاشم ؟-فيديو

MENAFN - Al Wakeel News)نُشر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لقطات لمستشفى المعمداني قبل يوم واحد من القصف الوحشي الذي تعرض له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يُظهر الفيديو الجمالية الهادئة للمكان الذي كان الأطفال وأهاليهم يلتجئون إليه كملجأ آمن لهم من منازلهم التي دمرت على يد الاحتلال الصهيوني.



لكن القصف الغاشم جاء دون سابق إنذار على ملجأهم الآمن ، ليحطم تلك السلامة ويحول المكان إلى دمار غير واضح الملامح مما أودى بحياة المئات من الفلسطينيين الأبرياء وافقدهم اماكنهم الآمنة .