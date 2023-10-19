المومني لـ الوكيل: نتوقع مزيداً من التصعيد بعد استعداد جيش الاحتلال لاجتياح غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدتوقع العين ووزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني أن تكون الأيام القادمة صعبة نصرة لأهالي غزة في ظل إعلان الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنهاء الاستعدادات لدخول قطاع غزة براً.



وأضاف المومني خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إسرائيل رسالة واضحة لدعمها والوقوف بجانبها.



وأشار أن زيارة بايدن تضمن الضغط بجانب دخول المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي المستمر .



وأكد أن الاردن يعتبر التهجير واستهداف المدنيين في غزة والمساس بأمن الحدود الأردنية خط أحمر، مؤكدا أن الأردن موقفه ثابت تجاه القضية الفلسطينية.



ودعا كافة الأردنيين الحذر من الأعداء الذين يحاولون إثارة الفتنة مؤكدا أن 99% من مشاهد الوقفات الاحتجاجية نصرة لأهالي غزة في الشارع الأردني سلمية.



ولفت أن الاستمرار باتجاه تهجير الفلسطينيين من أرضهم سيعمل على توسيع الحرب إلى الإقليم مشيراً أن أغلب دول الشرق الأوسط تشهد حالة توتر .

