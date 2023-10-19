المومني لـ الوكيل: نتوقع مزيداً من التصعيد بعد استعداد جيش الاحتلال لاجتياح غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
توقع العين ووزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني أن تكون الأيام القادمة صعبة نصرة لأهالي غزة في ظل إعلان الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنهاء الاستعدادات لدخول قطاع غزة براً.
وأضاف المومني خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إسرائيل رسالة واضحة لدعمها والوقوف بجانبها.
وأشار أن زيارة بايدن تضمن الضغط بجانب دخول المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي المستمر .
وأكد أن الاردن يعتبر التهجير واستهداف المدنيين في غزة والمساس بأمن الحدود الأردنية خط أحمر، مؤكدا أن الأردن موقفه ثابت تجاه القضية الفلسطينية.
ودعا كافة الأردنيين الحذر من الأعداء الذين يحاولون إثارة الفتنة مؤكدا أن 99% من مشاهد الوقفات الاحتجاجية نصرة لأهالي غزة في الشارع الأردني سلمية.
ولفت أن الاستمرار باتجاه تهجير الفلسطينيين من أرضهم سيعمل على توسيع الحرب إلى الإقليم مشيراً أن أغلب دول الشرق الأوسط تشهد حالة توتر .
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