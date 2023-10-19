تقرير: حماس استعدت للحرب وأنفاق غزة تُسهل القضاء على أي اجتياح بري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إقليمي، إنّ مدينة غزة تضمّ أنفاقاً تبدو وكأنّها لعبة أطفال، ما يجعل القضاء على أي قوة برية للاحتلال أمراً سهلاً.



وذكر المصدر أنّ الاحتلال لن ينجح بانهاء حماس بالدبابات وقوّة النيران.



وقال خبيران عسكريان إقليميان إنّ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حشدت قوّاتها لصدّ هجوم الاحتلال، ونصبت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة مفخخة للإيقاع بقوات الاحتلال.



وأكّد محلل شؤون عسكرية أنّ القتال في المناطق الآهلة بالسكان أمرٌ خطير للغاية، فكل زاوية وكل مدخل وكل نافذة قد تخفي تهديداً محتملاً وسيكون جيش الاحتلال مكشوفاً للغاية".

