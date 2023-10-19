الشرطة: مقتل مواطنة بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي الطيرة

الشرطة: مقتل مواطنة بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي الطيرة
التاريخ
10/19/2023 3:13:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنة (26 عاما)، قُتلت بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي
الطيرة بمدينة رام الله.
وأضاف ارزيقات في بيان صحفي مثتضب، اليوم الخميس، أن الشرطة
والأجهزة الأمنية باشرتا إجراءات البحث
والتحري من خلال المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية.
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