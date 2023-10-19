Thursday, 19 October 2023 11:06 GMT

الشرطة: مقتل مواطنة بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي الطيرة

10/19/2023 3:13:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنة (26 عاما)، قُتلت بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي
الطيرة بمدينة رام الله.

وأضاف ارزيقات في بيان صحفي مثتضب، اليوم الخميس، أن الشرطة
والأجهزة الأمنية باشرتا إجراءات البحث
والتحري من خلال المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية.


MENAFN19102023000205011050ID1107268333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث