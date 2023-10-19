مسؤول كبير في“الخارجية الأمريكية” يستقيل اعتراضاً على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- استقال المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول من إدارة بايدن، يوم الأربعاء، بسبب المساعدات الأمريكية القاتلة لإسرائيل ونهج الرئيس جو بايدن تجاه غزة.

وقال بول إنه شعر أنه مضطر إلى القيام بذلك لأنه كان يعلم أنه لا يستطيع الضغط من أجل سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأمريكية.

وأوضح

بول، الذي أمضى أكثر من 11 عاماً في مكتب الشؤون السياسية العسكرية التابع لوزارة الخارجية، والذي يتولى صفقات الأسلحة:“لقد حصلت على نصيبي العادل من المناقشات والجهود الرامية إلى تغيير السياسة بشأن مبيعات الأسلحة المثيرة للجدل”.

وقد شغل بول مؤخرًا منصب مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "هافينغتون بوست":

"كان من الواضح أنه لا يوجد جدال في هذا الأمر،“ونظرًا لأنني لم أتمكن من تغيير أي شيء، فقد استقلت" .

وقال بول إن الإدارة تلقت“توجيهًا واضحًا من أعلى إلى أسفل بأننا نمضي قدمًا بكل ما في وسعنا”.

وقال العديد من المسؤولين داخل إدارة بايدن، الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تشجع إسرائيل على ضبط النفس والقلق على المدنيين

إنهم يعانون من“تأثير مخيف”.

وأثار إعلان بول العلني عن استقالته صدمة في وزارة الخارجية يوم الأربعاء. وقال إنه اندهش من الطريقة التي تلقى بها زملاؤه في الحكومة وفي الكونغرس رسالته الداخلية:“لقد فوجئت بعدد الأشخاص الذين قالوا: نحن نفهم تمامًا من أين أتيت، ولدينا مشاعر مماثلة ونتفهم ذلك”.

وأضاف "لقد كنت محظوظًا جدًا لأنني أعتقد أنه لو لم أكن كذلك لكنت قد طردت بدلاً من أن يكون لدي الوقت للتفكير في الأمر والاستقالة”.

وفي رسالته، أشار بول إلى أنه شعر بأنه كان قادرًا على استخدام دوره لإحداث“العديد من الخلافات... بشأن قرارات الإدارة المعلقة بنقل الأسلحة الفتاكة إلى البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان"، و”لصياغة السياسات والممارسات التي تعزز حقوق الإنسان،

والعمل بلا كلل لتعزيز تلك السياسات والقرارات الجيدة والعادلة".

وأضاف "لكنني أؤمن في أعماقي بأن الرد الذي تتخذه إسرائيل، ومعه الدعم الأمريكي لهذا الرد وللوضع الراهن للاحتلال، لن يؤدي إلا إلى معاناة أكثر وأعمق لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".