إصابة طفلين في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب طفلان فجر اليوم الخميس، برضوض في اعتداء للمستعمرين على منازل المواطنين، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في منطقة سدة الثعلة بمسافر يطا، واعتدت بالحجارة على عائلة المواطن يوسف عليان، ما أدى إلى إصابة طفلين (6، و4 أعوام).

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين أتلفوا خزانات مياه للشرب وشبكة للمياه واقتلعوا أشتالا مروية، للمواطن محمد عبد الرحمن الجباري، قرب شعب البطم، وفي منطقة اصفي أفرغ مستعمرون صهاريج مياه الشرب ومنعوا بقوة السلاح أصحابها من عائلة زين من الاقتراب منها حتى أُفرغت بالكامل.

يُذكر أن الأهالي يعتمدون على شراء صهاريج المياه لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب، بسبب منع قوات الاحتلال

إنشاء شبكات لنقل المياه أو حفر آبار في تلك المناطق.