إصابة طفلين في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب طفلان فجر اليوم الخميس، برضوض في اعتداء للمستعمرين على منازل المواطنين، بمسافر يطا جنوب الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في منطقة سدة الثعلة بمسافر يطا، واعتدت بالحجارة على عائلة المواطن يوسف عليان، ما أدى إلى إصابة طفلين (6، و4 أعوام).
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين أتلفوا خزانات مياه للشرب وشبكة للمياه واقتلعوا أشتالا مروية، للمواطن محمد عبد الرحمن الجباري، قرب شعب البطم، وفي منطقة اصفي أفرغ مستعمرون صهاريج مياه الشرب ومنعوا بقوة السلاح أصحابها من عائلة زين من الاقتراب منها حتى أُفرغت بالكامل.
يُذكر أن الأهالي يعتمدون على شراء صهاريج المياه لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب، بسبب منع قوات الاحتلال
إنشاء شبكات لنقل المياه أو حفر آبار في تلك المناطق.
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