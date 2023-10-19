رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى تل أبيب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وصل إلى تل أبيب، اليوم الخميس.

وكان سوناك أعلن أمس الأربعاء أنّه سيزور إسرائيل، قبل أن يتوجّه إلى دول أخرى في المنطقة في جولة تستمر يومين ويحاول خلالها التوصّل لتهدئة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال سوناك في بيان سابق "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معًا لتجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع". وأضاف "سأحرص على أن تكون المملكة المتّحدة في طليعة هذه الجهود".

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنّ "كلّ مدني يموت هو مأساة"، ولفت إلى أنّ "أرواحًا كثيرة أزهقت نتيجة العمل الإرهابي المروّع الذي ارتكبته حماس" في هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على حد قوله.

ولفت البيان إلى أنّ جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمرّ يومين.