رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وصل إلى تل أبيب، اليوم الخميس.
وكان سوناك أعلن أمس الأربعاء أنّه سيزور إسرائيل، قبل أن يتوجّه إلى دول أخرى في المنطقة في جولة تستمر يومين ويحاول خلالها التوصّل لتهدئة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وقال سوناك في بيان سابق "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معًا لتجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع". وأضاف "سأحرص على أن تكون المملكة المتّحدة في طليعة هذه الجهود".
وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنّ "كلّ مدني يموت هو مأساة"، ولفت إلى أنّ "أرواحًا كثيرة أزهقت نتيجة العمل الإرهابي المروّع الذي ارتكبته حماس" في هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على حد قوله.
ولفت البيان إلى أنّ جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمرّ يومين.
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