الاحتلال يفرض طوقا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم ويجرف شوارعه

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقا عسكريا مشددا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت المخيم من مختلف جهاته، وانتشرت في شوارعه وأحيائه، خاصة في منطقة المحجر وجبل النصر، في الوقت الذي داهمت فيه عشرات منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا، واتخذت منها أماكن لقناصتها.

وأضافت أن جرافات الاحتلال قامت بتخريب مقاطع من الشارع الرئيس للمخيم المعروف بشارع نابلس، وشارع المقبرة، وصرح الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم، والعديد من الشوارع المتفرعة بين المنازل.

وحطمت قوات الاحتلال مركبات المواطنين المتوقفة أمام منازل أصحابها، وعاثت خرابا في الممتلكات العامة والخاصة في شوارع المخيم، وفجرت أسوار العديد منها، وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم بالسواتر الترابية.

واعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين عُرف منهم: الأسيران المحرران الشقيقان براء وعبد الرحمن فتحي قرعاوي، وعز الدين أبو دية، وسامر جابر، وعلي جابر، ومحمود جابر، وعماد جابر، بعد مداهمة منازلهم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، أصابت واجهات المنازل والمحلات التجارية ونوافذها، واستُشهد الطفل طه محاميد (16 عاما)، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين في الأطراف السفلية نُقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند المفترقات الرئيسة للمدينة، ومنعت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، خاصة في شارع شويكة شمال طولكرم، والحي الغربي، وشارع فرعون جنوبا.