الاحتلال يفرض طوقا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم ويجرف شوارعه

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقا عسكريا مشددا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت المخيم من مختلف جهاته، وانتشرت في شوارعه وأحيائه، خاصة في منطقة المحجر وجبل النصر، في الوقت الذي داهمت فيه عشرات منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا، واتخذت منها أماكن لقناصتها.
وأضافت أن جرافات الاحتلال قامت بتخريب مقاطع من الشارع الرئيس للمخيم المعروف بشارع نابلس، وشارع المقبرة، وصرح الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم، والعديد من الشوارع المتفرعة بين المنازل.
وحطمت قوات الاحتلال مركبات المواطنين المتوقفة أمام منازل أصحابها، وعاثت خرابا في الممتلكات العامة والخاصة في شوارع المخيم، وفجرت أسوار العديد منها، وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم بالسواتر الترابية.
واعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين عُرف منهم: الأسيران المحرران الشقيقان براء وعبد الرحمن فتحي قرعاوي، وعز الدين أبو دية، وسامر جابر، وعلي جابر، ومحمود جابر، وعماد جابر، بعد مداهمة منازلهم.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، أصابت واجهات المنازل والمحلات التجارية ونوافذها، واستُشهد الطفل طه محاميد (16 عاما)، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين في الأطراف السفلية نُقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند المفترقات الرئيسة للمدينة، ومنعت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، خاصة في شارع شويكة شمال طولكرم، والحي الغربي، وشارع فرعون جنوبا.
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