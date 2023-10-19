3 سيناريوهات للاحداث في المنطقة.. وهذه تداعياتها على الاقتصاد العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُهدد عدوان الإحتلال على غزة، بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ما يضيف مصدر قلق آخر إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.



وقال استراتيجي الأسعار العالمية في "كولومبيا ثريدنيدل" إد الحسيني في تقرير، إن تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، إلى جانب التقلبات الحادة في أسعار الفائدة، مهد الطريق لتزايد التقلبات العالمية.



وأضاف أن المستثمرين العالميين يراقبون عن كثب ما إذا كان الصراع في الأراضي الفلسطينية سيمتد إلى بقية المنطقة، ولكن في الوقت الحالي يظل المستثمرون أكثر تركيزا فيما يتعلق بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالفائدة.



وكشف التقرير 3 سيناريوهات قد تساعد في توضيح المسارات المستقبلية المحتملة للاقتصاد العالمي بحسب تطور الاشتباكات.



السيناريو الأول: بقاء الصراع داخل غزة فقط

في عام 2014، كان اختطاف 3 إسرائيليين هو الدافع وراء الغزو البري لقطاع غزة الذي خلف مقتل أكثر من 1000 شخص، ولم تتوسع الاشتباكات خارج الأراضي الفلسطينية، وكان تأثيره على أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا.



وبحال فرضت أميركا عقوبات على إيران دون أن تدخل طهران رسميا الحرب، فقد تشهد الأسواق زيادة أسعار النفط ما بين 3 إلى 4 دولارات، وذلك بحال تأثر إنتاج طهران النفطي بعد زيادة بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا هذا العام.



وبحسب التحليلات سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي في ظل هذا السيناريو ضئيلاً، خاصة إذا قامت دول أخرى من "أوبك" بتعويض البراميل الإيرانية المفقودة باستخدام طاقتهما الاحتياطية.



السيناريو الثاني: توسع الحرب خارج فلسطين

بحال امتد الصراع إلى لبنان وسوريا، فيزيد ذلك من احتمال نشوب صراع مباشر بين الاحتلال وإيران وسوف ترتفع التكلفة الاقتصادية، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط.



وقفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل خلال الحرب ما بين الاحتلال وحزب الله في عام 2006، علاوة على الصدمة الناجمة عن سيناريو الحرب المحصورة، فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولارا.

ويأتي التأثير الاقتصادي العالمي في هذا السيناريو من صدمتين: قفزة في أسعار النفط بنسبة 10%، وتأثر الأسواق المالية تزامنا بالمخاطر التي تشابه ما حدث خلال الربيع العربي.

ويمثل هذا السيناريو بانخفاض النمو العالمي في العام المقبل بنسبة 0.3 نقطة مئوية أي نحو 300 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%.



كما أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يضيف نحو 0.2 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي، مما يبقيه بالقرب من 6%، ويواصل الضغط على محافظي البنوك المركزية لإبقاء السياسة النقدية متشددة حتى في ظل النمو المخيب للآمال.



السيناريو الثالث: حرب ما بين الاحتلال وإيران

إن الصراع المباشر بين إيران والاحتلال هو سيناريو منخفض الاحتمال، ولكنه خطير، ويمكن أن يكون سببا لركود عالمي، ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الأصول الخطرة أن يوجها ضربة قوية للنمو الاقتصادي العالمي، مما قد يعني ارتفاع التضخم.



وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث في عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على النفط رداً على دعم الولايات المتحدة للاحتلال في الحرب ذلك العام، ولكن إذا شن كل من الاحتلال وإيران صواريخ على بعضهما البعض، فقد ترتفع أسعار النفط بما يتماشى مع ما حدث عام 1990 خلال حرب الخليج، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.



أن صدمة نفطية بهذا الحجم من شأنها أن تعرقل الجهود العالمية لكبح جماح الأسعار، مما يترك معدل التضخم العالمي عند 6.7% في العام المقبل، وفي الولايات المتحدة، سيظل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% بعيد المنال، وسوف يشكل البنزين الباهظ الثمن عقبة أمام حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.