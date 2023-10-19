بعد استقبال الضيوف .. وفاة أب ليلة زفاف ابنته تثير مشاعر السعوديين

أثارت وفاة أب ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها مشاعر السعوديين، معبرين عن حزنهم وتفاعلهم مع لحظة الوداع المؤثرة.

وكشف نجل المتوفى في تصريح نشرته العربية نت: "كان موعد عرس شقيقتي في مدينة أبها، وتوفي والدي ليلة العرس بعد استقبال الضيوف"، لافتاً إلى أنه لم يكن يعاني من أي وعكة صحية.

وقال: "كان قد دخل بعافيته وصحته يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات. وكنا معه. بعدها كنا ننتظر صلاة العشاء لنكمل مراسم العرس، وفجأة مال على جنبه بكل راحة دون أن يشعر به أحد".

واضاف أنه تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل.

وختم قائلاً: "عُرف عن والدي فعل الخير، فسيرته عطرة في كل مكان، نظراً لما قدمه للمجتمع خلال عمله السابق في محكمة خميس مشيط كرئيس لقسم الإصلاح. كما له مكانته بقبيلته في رجال ألمع، وكان يوصينا بعمل الخير ومساعدة المحتاج، حيث ترك لنا إرثا كبيرا من عمل الخير ومحبة الناس".



