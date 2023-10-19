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اللاعبة جيني هيرموسو تعود لقائمة المنتخب الإسباني من جديد

10/19/2023 3:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


عادت جيني هيرموسو إلى قائمة المنتخب الإسباني للسيدات لكرة القدم
للمرة الأولى منذ أن ساعدت فريقها في الفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا الصيف الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه كان قد تم تقبيل هيرموسو على شفتيها خلال حفل توزيع الميداليات من قبل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وقتها، وهي قبلة قالت عنها أنها لم تكن بالتراض، بعدما فاز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة يوم 20 آب/أغسطس الماضي.

بعد تلك الواقعة حدثت سلسلة من الأحداث بما في ذلك رحيل روبياليس وخورخي فيلدا، المدير الفني للمنتخب، قبل أن يعود الفريق للمباريات، بقيادة المدربة الجديدة مونتسيرات تومي، في أيلول/سبتمبر الماضي حيث حقق الفوز على السويد 3 / 2 وسويسرا 5 / صفر في دوري أمم أوروبا.

وبعد عدم مشاركتها في المباراتين، عادت هيرموسو لقائمة الفريق استعدادا لمباراتي المنتخب الإسباني في منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول أمام إيطاليا يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وأمام سويسرا بعدها بأربعة أيام.

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