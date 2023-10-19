"محظوظ سبت الملايين" يغير حياة ثلاثة فائزين من خارج الدولة في سحوباته رقم 150

(MENAFN
- Ewings) 18 أكتوبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع التزام "محظوظ" بمضاعفة أعداد الفائزين أسبوعياً، ابتسم الحظ لثلاثة مشاركين من أنحاء مختلفة من العالم ليكونوا أحدث الفائزين بجائزة سحب القرعة الثلاثي المضمون، وذلك ضمن النسخة التي تحمل الرقم 150 من "سحوبات "محظوظ سبت الملايين". وبذلك تستمر السحوبات الأسبوعية الأكثر تشويقاً في تغيير حياة الناس للأفضل في لمح البصر، وهذه المرة دق الحظ على باب كل من محمد من ماليزيا، وبايجيد من بنغلادش، وشفيق من الهند، الذين احتفلوا بهذه اللحظة المحورية في حياتهم يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023.
تعرف محمد على "محظوظ" من قِبل أحد أصدقائه في أغسطس 2023، وبدأت رحلته سعياً لتغيير حياته للأفضل منذ ذلك الحين، حيث انتظم محمد البالغ من العمر 28 عاماً، والأب لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً من ماليزيا، في المشاركة في سحوبات "محظوظ سبت الملايين"، لا سيما بعد رؤية الأعداد الاستثنائية من الفائزين كل أسبوع.
وعلى عكس الكثيرين، لم يتابع محمد في ذلك السبت برنامج البث المباشر للسحوبات، غير أن دهشته كانت لا توصف عندما تحقق من رصيد حسابه على "محظوظ" صباح يوم الأحد، ولم يتمالك نفسه حينها من السعادة وسارع بإيقاظ زوجته لتحتفل معه بالأخبار الرائعة. يعتزم محمد استخدام جزء مبلغ الجائزة في تجديد منزله وتحسين مستوى معيشة أسرته، كما ينوي ادخار جزء منه لتأمين مستقبل أكثر إشراقاً لابنه.
أما الفائز الثاني، وهو بايجيد، بنغلاديشي الجنسية البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يقيم في المملكة العربية السعودية، فقد تعرف على "محظوظ سبت الملايين" من خلال قناة إخبارية نشرت خبراً عن أحد الفائزين السابقين بمبلغ مليون درهم. سارع بايجيد وهو يرى رقم هوية السحب الخاصة به على الشاشة خلال البث المباشر للسحب بمشاركة الأخبار السعيدة مع أحد إخوته الأربعة، وهو الآن يرسم خططاً طموحة ببدء عمل تجاري في موطنه.
كما هو الحال مع بايجيد، فإن شفيق هندي الجنسية، الفائز الثالث يعيش هو الآخر في المملكة. يعمل شفيق الأب لثلاثة أبناء يعيشون في وطنه في المملكة منذ 26 عاماً، وهو يدير حالياً شركة للمأكولات البحرية. بدأت رحلة شفيق نحو الفوز بشراء عبوة واحدة من مياه "محظوظ"، وقد جاء ذلك قبل الموعد النهائي لتلقي المشاركات مساء السبت. لم يكن لدى الفائز المحظوظ أي فكرة عن ثروته الجديدة حتى تلقى مكالمة هاتفية ورسالة بريد إلكتروني من فريق "محظوظ" زفت له الخبر السعيد. شعر شفيق عندها بمزيج من الأحاسيس التي تراوحت ما بين الصدمة والدهشة وعدم التصديق عندما جلس للتحقق من رصيد حسابه على "محظوظ". وعلى الرغم من أنه أراد أن يشارك الأخبار السعيدة مع أسرته في الهند، إلا أن الأمطار الغزيرة في ولاية كيرالا تسببت في قطع الاتصالات بشكل مؤقت، وهو ينتظر الآن بفارغ الصبر الفرصة لإبلاغ زوجته وأبنائه بالأخبار السارة.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الرابعة التي تبلغ قيمتها 35 درهم، والجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم، بالإضافة إلى سحب القرعة الأسبوعي المضمون، والذي يقدم جائزة بقيمة 300 ألف درهم لثلاثة فائزين بواقع 100 ألف لكل منهم.
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