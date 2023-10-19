أسترا تك تجمع التبرعات على تطبيق بوتيم لإغاثة المتضررين من الحرب في غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي

(MENAFN
- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 أكتوبر 2023: أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع الهلال الأحمر الإماراتي لدعم حملة تراحم - من أجل غزة، التي أطلقها لإغاثة المتضررين من الحرب في القطاع. ويهدف التعاون إلى توظيف إمكانات منصة "بوتيم" التابعة للمجموعة بحيث توفر وسيلةً سهلة أمام الراغبين بتقديم التبرعات، للمساهمة في معالجة الأزمة الإنسانية الملحة في غزة.
وتركز الحملة على تخفيف أثار الأزمة الإنسانية القاسية الناجمة عن النزاع المستمر في قطاع غزة، وذلك من خلال توفير الدعم الأساسي للمجموعات السكانية المتضررة، بمن فيهم النساء والأطفال الذين يعيشون ظروفاً عصيبة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة "أسترا تك": "نشهد اليوم تعاوناً غير مسبوق بين الأفراد والجهات الحكومية والشركات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من أجل تقديم المساعدة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة الذين يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية من طعام وماء وكهرباء ووقود. وتشرفنا المشاركة في الحملة الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي في جميع أنحاء دولة الإمارات، لجمع الأموال بهدف مساعدة آلاف المنكوبين الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لا سيما مع وجود مليون طفل يمثلون ما يقارب نصف سكان غزة.“
وحظيت الأزمة الإنسانية الناشئة في غزة باهتمام كبير في جميع أنحاء المنطقة والعالم عموماً، خاصةً مع ارتفاع معدلات الوفيات والعدد الكبير من المصابين والنازحين من بيوتهم. ويلعب تطبيق "بوتيم" دوراً رئيسياً في دعم مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي الهادفة لجمع التبرعات وإغاثة المتضررين من النزاع المأساوي المستمر، مما يعكس التزام "أسترا تك" بالجهود العالمية المشتركة في هذا المجال.
ويمكن للمستخدمين تقديم تبرعاتهم من خلال فتح تطبيق "بوتيم" والنقر على إشعار تراحم - من أجل غزة الموجود في صفحة الاستكشاف في التطبيق، ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى صفحة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يمكنهم اختيار أي مبلغ يريدون التبرع به وتحويله مباشرةً إلى الهلال الأحمر الإماراتي.
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حول أسترا تك:
تسعى "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات اليومية من خلال تطبيق "بوتيم". وفي عام 2022، استحوذت المجموعة على PayBy ورزق وتطبيق "بوتيم" لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، بهدف إنشاء التطبيق فائق القدرات تحت مظلة ”بوتيم.
واليوم، يعمل "بوتيم" في 155 دولة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فيها مكالمات الاتصال الصوتي المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى تحويل الأموال حول العالم ودفع الفواتير، وخدمات التأشيرة في دولة الإمارات وغيرها الكثير. ومن خلال الزامها بالابتكار المستمر، تواصل "أسترا تك" مهمتها الرامية إلى تطوير التكنولوجيا وتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة.
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