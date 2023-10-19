أرباح تسلا تقل عن التقديرات في الربع الثالث رغم زيادة الإيرادات

(MENAFN
) كشفت إمبراطورية السيارات الكهربائية تسلا التابعة لايلون ماسك مؤخرا, عن أدائها المالي للربع الثالث, وقد جذبت النتائج اهتماما كبيرا. وأعلنت الشركة عن أرباح للسهم الواحد بلغت 0.66 دولار, وبلغت إيراداتها الفصلية 23.4 مليار دولار. في حين أن هذه الأرقام كبيرة, إلا أنها لم ترق إلى مستوى توقعات السوق. وكان المحللون قد توقعوا أن تبلغ ربحية السهم 0.73 دولار, مع إيرادات متوقعة تبلغ 24.32 مليار دولار.
كما على الرغم من أن أرباح تسلا في هذا الربع كانت أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق, إلا أنها سجلت إيرادات أعلى. في الإعلان, قدمت تسلا أيضا أرقاما للأرباح المعدلة, وكشفت عن 1.05 دولار للسهم الواحد, إلى جانب إيرادات بلغ مجموعها 21.45 مليار دولار.
كذلك شهد سعر سهم تسلا في أعقاب هذه الأخبار مباشرة, انخفاضا بنسبة 5 بالمئة بعد إغلاق السوق. ومع ذلك, من الضروري النظر في السياق الأوسع. وكان سهم تسلا في مسار تصاعدي ملحوظ, حيث ارتفع بنسبة مذهلة بلغت 97 بالمئة منذ فجر السنة الحالية. ولم يكن هذا الأداء المتميز للأسهم نعمة للمستثمرين فحسب, بل دفع أيضا ماسك إلى قمة أغنى الأفراد في العالم.
في حين تؤكد هذه النتائج المالية على التقلبات والتعقيدات المتأصلة في صناعة السيارات الكهربائية. وأصبحت تسلا كقوة رائدة في هذا القطاع, الطفل الملصق لهذا المشهد سريع التطور وشديد التنافسية. وتعكس توقعات السوق العالية وردود الفعل اللاحقة الرحلة المستمرة لشركة ليست مجرد شركة لصناعة السيارات ولكنها رمز لمستقبل النقل. على الرغم من عدم تحقيق التوقعات لهذا الربع, إلا أن تأثير تسلا ودورها في تشكيل مستقبل التنقل الكهربائي لا يزالان قويين ومؤثرين بلا شك.
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