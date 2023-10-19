نيتفليكس تعلن عن نتائج قوية للربع الثالث يبلع ربح سهمها 3.73 دولار

(MENAFN
) في الربع الثالث, كشفت نيتفليكس النقاب عن نتائج مالية قوية, مدعومة بالتدابير الاستباقية للشركة للحد من مشاركة كلمة مرور الحساب, مما أدى في النهاية إلى زيادة عدد المشتركين في خدماتها. وبلغت ربحية السهم 3.73 دولار، متجاوزة التوقعات الأولية، التي توقعت ربحا قدره 3.49 دولار للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك, تتماشى إيرادات الشركة بدقة مع توقعات المحللين, حيث وصلت إلى 8.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي.
كما كان أحد أبرز الإنجازات في هذا التقرير الفصلي هو النمو الكبير في قاعدة مشتركي نيتفليكس, وارتفع إجمالي عدد المشتركين إلى حوالي 247.15 مليون مشترك، متجاوزا التوقعات السابقة، التي قدرت عدد المشتركين بنحو 243.88 مليون.
كذلك كان لهذا الأداء الرائع تأثير فوري على قيمة سهم نيتفليكس, مما تسبب في ارتفاع أسهمها بنسبة 10 بالمئة تقريبا بعد جرس الإغلاق. بشكل مثير للإعجاب, أظهرت أسهم الشركة مسارا تصاعديا, حيث تراكمت مكاسب بأكثر من 17 بالمئة منذ بداية السنة الحالية.
في حين تشهد الجهود الاستباقية التي تبذلها نتفليكس لتعزيز أمان الحساب والحد من مشاركة كلمات المرور، إلى جانب قدرتها على جذب قاعدة متنامية من المشتركين والاحتفاظ بها باستمرار، على نجاحها المستمر في المجال التنافسي لخدمات البث. وتؤكد النتائج المالية الأخيرة على مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة.
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