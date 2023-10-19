أسعار الذهب تستقر بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين ونصف

(MENAFN
) ظلت أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوى لها في شهرين ونصف اليوم الخميس بتاريخ 18 تشرين الأول، مدفوعة بتصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، مما زاد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار. وفي الوقت نفسه, كان المستثمرون في انتظار خطاب مهم لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول, المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم.
كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:18 بتوقيت جرينتش، ويمثل هذا السعر زيادة كبيرة, لا سيما بالنظر إلى أنه قبل أيام فقط, يوم الثلاثاء, وصل الذهب إلى أعلى نقطة له منذ 1 آب. في سوق العقود الآجلة، وشهدت أسعار الذهب الأمريكي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4 بالمئة، لتستقر عند 1,959.70 دولار.
كذلك لاحظ إيليا سبيفاك, رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف", أن "مرونة الذهب في مواجهة ارتفاع العوائد وارتفاع الدولار الأمريكي, خاصة خلال الأيام القليلة الماضية, هي بالفعل دليل على ثقل الخلفية الجيوسياسية".
في حين كان الذهب تقليديا بمثابة ملاذ للاستثمار في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي, وقد أدت هذه الخاصية إلى ارتفاع قيمته بأكثر من 130 دولارا, أي ما يقرب من ثمانية بالمائة, منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر في 6 تشرين الأول.
ويتركز اهتمام المستثمرين على خطاب باول القادم, والذي من المتوقع أن يوفر رؤى إضافية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب, بالنظر إلى أن الذهب لا يولد عوائد ويتم تسعيره بالدولار.
وبالإضافة إلى الذهب, أظهرت المعادن الثمينة الأخرى أيضا حركات جديرة بالملاحظة. وبلغت قيمة الفضة 22.86 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، وشهد البلاتين انخفاضا هامشيا بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 881.24 دولار، وشهد البلاديوم انخفاضا متواضعا بنسبة 0.3 بالمئة، ليصل إلى 1125.35 دولار. لا تزال هذه الديناميكيات في سوق المعادن الثمينة تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية واعتبارات السياسة النقدية.
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