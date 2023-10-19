3 شهداء برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد 3 فلسطينيين، فجر الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة ونور شمس ورام الله.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الفتى أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة، فجر الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأصيب الفتى أحمد بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بينهم الشهيد صدوق.
واستشهد الفتى طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.
وأعلن مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي استشهاد الطفل محاميد، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلق الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة محاميد بالرصاص الحي، كما أصابت والده في الظهر من قناصة الاحتلال عندما حاول انقاذ نجله وسحبه إلى مكان آمن، وتم نقله الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.
وداهمت قوات الاحتلال عشرات منازل المواطنين في منطقة المحجر، وجبل النصر في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، ونشرت قناصتها على أسطحها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب جبريل أحمد عوض (32 عاماً) برصاصة في الصد من بدرس غرب رام الله.
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