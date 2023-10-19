3 شهداء برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد 3 فلسطينيين، فجر الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة ونور شمس ورام الله.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الفتى أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة، فجر الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب الفتى أحمد بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بينهم الشهيد صدوق.

واستشهد الفتى طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي استشهاد الطفل محاميد، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلق الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة محاميد بالرصاص الحي، كما أصابت والده في الظهر من قناصة الاحتلال عندما حاول انقاذ نجله وسحبه إلى مكان آمن، وتم نقله الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات منازل المواطنين في منطقة المحجر، وجبل النصر في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، ونشرت قناصتها على أسطحها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب جبريل أحمد عوض (32 عاماً) برصاصة في الصد من بدرس غرب رام الله.