3 أدوية تحارب النعاس أفضل من (الإسبريسو)

3 أدوية تحارب النعاس أفضل من (الإسبريسو)
التاريخ
10/19/2023 2:25:15 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اكتشف علماء من كندا ثلاثة أدوية مقاومة للنعاس أفضل من «الإسبريسو»، وفق «ديلي ميل». وخلال الدراسة، قارن العلماء فاعلية الأدوية: سولريامفيتول، وأرمودافينيل-مودافينيل، وبيتوليسانت. وتبين أن جميعها أكثر فاعلية وتمتاز بتأثيرها الفوري.
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