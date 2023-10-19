Thursday, 19 October 2023 11:03 GMT

الأهلي المصري يصدر بياناً بشأن مساعدة الشعب الفلسطيني

10/19/2023 2:24:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر الأهلي بيانا رسميا أعلن خلاله عن 4 قرارات سيتخذها النادي المصري من أجل دعم الشعب الفلسطيني بعد القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه "الحداد على أرواح الشهداء في فلسطين"، مؤكدا تمسكه بدعم القضية الفلسطينية ورفض الصمت الدولي تجاه قطاع غزة لما تعرضت له طوال الأيام الماضية.

وفي بيان رسمي جديد، أكد الاهلي أن إدارة النادي أصدرت 4 قرارات جديدة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه أمام القصف.

وجاءت قرارات الأهلي كالتالي:
1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التلفزيونية الليلة، تضامنا مع الفلسطينيين، ورفضا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة – الشيخ زايد –مدينة نصر – التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادا على أرواح الضحايا في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح الفلسطينيين.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN19102023000110011019ID1107268180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث