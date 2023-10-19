الأهلي المصري يصدر بياناً بشأن مساعدة الشعب الفلسطيني

أصدر الأهلي بيانا رسميا أعلن خلاله عن 4 قرارات سيتخذها النادي المصري من أجل دعم الشعب الفلسطيني بعد القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه "الحداد على أرواح الشهداء في فلسطين"، مؤكدا تمسكه بدعم القضية الفلسطينية ورفض الصمت الدولي تجاه قطاع غزة لما تعرضت له طوال الأيام الماضية.

وفي بيان رسمي جديد، أكد الاهلي أن إدارة النادي أصدرت 4 قرارات جديدة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه أمام القصف.

وجاءت قرارات الأهلي كالتالي:

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التلفزيونية الليلة، تضامنا مع الفلسطينيين، ورفضا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة – الشيخ زايد –مدينة نصر – التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادا على أرواح الضحايا في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح الفلسطينيين.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز