الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يقدم مستلزمات ومعدات طبية لمستشفى «أم جرس العام»

قدم الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أم جرس عاصمة منطقة "إندي إست" في شمال تشاد، أجهزة ومستلزمات طبية ومعدات للعناية المركزة وأجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لمستشفى أم جرس العام.

وسلم الفريق الإنساني الإماراتي، الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ويعمل بالتنسيق مع مكتب المساعدات الخارجية، المساعدات إلى الدكتور طاهرعبد الرحمن جوقون مدير المستشفى بحضور السيد عبدالله مصطفى فضل ممثل وزارة الصحة التشادية و الدكتور أبكر أبو أبكر المدير الصحي للمستشفى.

وقال أحمد المنصوري مدير مكتب تنسيق المساعدات الخارجية الإماراتية في تشاد، إن هذا الدعم الإماراتي للمستشفى يعد دفعة أولى ستليها دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة لدعم القطاع الطبي في المدينة التي تعاني من نقص في مختلف مجالات الخدمات الطبية.

وأكد حرص دولة الإمارات على ضمان حصول المرضي في مستشفيات المنطقة على العلاج الطبي اللازم، وسد أي نقص في احتياجاتها عبر تسيير قوافل الأدوية والمعدات الطبية في التخصصات كافة.

وأشار المنصوري، في هذا الصدد، إلى الخدمات العلاجية والطبية الكثيرة التي يقدمها المستشفى الميداني الإماراتي، بسعة 50 سريرا، في مدينة أم جرس الذي افتتحته الدولة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في 9 يوليو الماضي، والذي أثر بشكل كبير وما زال في حياة الآلاف من اللاجئين السودانيين والمواطنين التشاديين من سكان منطقة إندي إست.

من جانبه ثمن الدكتور طاهر عبدالرحمن جوقون، الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ودعمها للقطاع الصحي في بلاده للتخفيف من وطأة الأحداث الجارية في السودان عن كاهل اللاجئين السودانيين وعن سكان المنطقة بشكل عام الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه النوعية من المساعدات، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية العاجلة وتحسين مستوى الخدمات الطبية بدعم ومساعدة الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في المدينة.

وأوضح مدير مستشفى أم جرس العام أن المستشفى يعاني من نقص الكوادر الطبية، فضلا عن نقص المعدات الطبية الطارئة التي تساهم في الحفاظ على حياة الحالات الحرجة و الطارئة و الأطفال الخدج، مشيرا إلى أن الفريق الإنساني الإماراتي أعرب عن استعداده التام لسد أي نقص يعاني منه المستشفى سواءً في المعدات أو الأجهزة أو الأدوية في أسرع وقت ممكن.





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