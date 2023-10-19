الهلال الأحمر يفتتح المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وسعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر، وسعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة، وسعادة خميس جمعة عبيد النعيمي قائد فريق الإغاثة الإماراتي في الأردن، وعدد من المسؤولين والمتطوعين في الهيئة.

وتضمنت المنطقة الخضراء في المخيم عددا من الوحدات السكنية البيئية صممت بمواصفات صديقة للبيئة، وصنعت بالكامل داخل دولة الإمارات من سعف النخيل ومن مواد معادة للتدوير بدعم من بنك أبوظبي الأول الشريك الاستراتيجي للهيئة، وتم نقلها إلى الأردن عبر الشريك اللوجستي شركة أرامكس.

وقامت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة لعدد من الشباب السوريين المقبلين على الزواج، كما قامت بزراعة شجرة زيتون داخل المخيم إيذانا ببدء مرحلة جديدة ومسيرة خضراء يشهدها المخيم ومرافقه خلال الفترة القادمة، كذلك تفقدت الشيخة شما ووفد الهيئة المرافق الأخرى للمخيم، شملت المجمع الثقافي الذي يضم مكتبة القلب الكبير ومشغل أمنا فاطمة وقاعة الشيخ حمدان، حيث قدم أطفال المخيم بعض العروض الفلكلورية ترحيبا بالوفد.

وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عن شكرها وعظيم امتنانها لما يبذله الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة الواضحة الأثر، بافتتاح المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني، آملةً دوام المسير على هذا النهج وهذه الخطوات للوصول لمستقبل أكثر استدامة على نطاق الوطن والعالم أجمع.

من جانبه أعرب حمود الجنيبي عن شكر الهلال الأحمر للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، على حرصها على افتتاح مشروع الوحدات السكنية البيئية في المخيم، وتفقدها لأوضاع اللاجئين والتعرف على أحوالهم الإنسانية ما كان له أكبر الأثر في نفوسهم.

وقال إن هذا المشروع يجيء ضمن مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في عام الاستدامة، ويأتي بالتزامن مع اقتراب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مشيرا إلى أن المشروع يدعم جهود الإمارات في تعزيز العمل المناخي بين الشباب لإدراك دورهم الفاعل ومسؤوليتهم تجاه البيئة.

وأكد الجنيبي أن المساكن تتمتع بميزات كثيرة أهمها أنها مقاومة للظروف الجوية المختلفة، وتقلل من حدة الانبعاثات الحرارية.



وأضاف: "نركز حاليا في الهيئة على المشاريع النوعية المستدامة، خاصة أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لدعم التنمية المستدامة والعمل المناخي للحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية وصولا لهدف تحسين جودة الحياة للجميع".

وأشاد الأمين العام بدور شركاء الهلال الأحمر في دعم هذا المشروع الحيوي، وهما بنك أبوظبي الأول وشركة أرامكس.

وفي الإطار ذاته، أكد بنك أبوظبي الأول أحد أكبر المؤسسات المالية على مستوى المنطقة، التزامه الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية والعمل على تحقيق الأهداف والمشاريع الإنسانية المستدامة، وقال إنه يفخر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشدد على دعمه الدائم لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء على مستوى المنطقة.





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