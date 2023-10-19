جمارك دبي ودبي الجنوب تطلقان التفتيش عن بُعد الأول من نوعه في المنطقة

في اطار الجهود المشتركة لابتكار خدمات نوعية تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ،وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، أعلنت جمارك دبي ودبي الجنوب عن اطلاق مشروع "التفتيش عن بُعد" في معرض جيتكس جلوبال 2023 ، ويعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة ، ويهدف إلى تسريع العمليات التجارية ، واختصار وقت التفتيش الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، وتستهدف المبادرة العملاء والمخلصين المعتمدين ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بما يوفر ميزة إضافة للشركات المعتمدة في البرنامج ، وسيتم تنفيذ المشروع في البداية عبر الشركات العاملة في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب ومن ثم تعميمها على شركات أخرى في جميع أنحاء دبي، ما يجعل دبي الأولى في المنطقة التي تتبنى هذه التكنولوجيا المتطورة في عمليات التفتيش.

وتعتمد المبادرة على خصائص التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوت الخاص لتفتيش الشحنات داخل مستودعات الشركات بكفاءة وأمان وبدقة عالية من غرفة العمليات الخاصة بجمارك دبي عن بُعد، ويختصر المشروع المبتكر الوقت ويخفض الكلفة حيث لا يحتاج انتقال ضباط الجمارك إلى مستودعات البضائع لإجراء عمليات التفتيش.

ويتميز نظام التفتيش عن بعد بمنصة سهلة الاستخدام، وكاميرات حرارية وأشعة تحت الحمراء، وبطارية ليثيوم طويلة الأمد، ما يضمن عمليات تفتيش فعالة ومريحة للمستودعات، كما يشتمل على طائرة بدون طيار لإجراء عمليات تفتيش عالية الجودة.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نحن سعداء بإطلاق مشروع التفتيش عن بعد مع دبي الجنوب ، المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في التفتيش الجمركي حيث لا يتطلب تواجد المفتش في المستودعات لإجراء التفتيش بالطريقة التقليدية ما يستغرق الوقت والجهد، بل سيعتمد المفتش المتواجد عن بُعد في غرفة العمليات على التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لإجراء تفتيش دقيق بكل كفاءة وأمان وهو ما يحفز تسريع العمليات ودعم مركز دبي الرائد في التجارة والخدمات اللوجستية المتطورة".



وأضاف سعادته: "تسخر جمارك دبي التقنيات الحديثة لابتكار خدمات ذكية وأتمتة الإجراءات الجمركية من أجل تعزيز أعمال التجار والشركات وزيادة العائد على الأعمال بما يحفز استقطاب الاستثمارات في القطاع التجاري والقطاعات المرتبطة بها، وننتهز مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال كل عام لعرض أحدث مشاريعنا وابتكاراتنا التقنية للزوار، الشركات، المستثمرين والجهات الأخرى أصحاب العلاقة للتعرف على كل ما هو جديد عند جمارك دبي".

ومن جانبه قال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب:" يسعدنا إطلاق ابتكار التفتيش عن بعد، والذي يعد شهادة على جهودنا المستمرة في الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق المزيد من الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة والأمان، وتعزيز العمليات لشركائنا، في دبي الجنوب، نحن ملتزمون بدعم بتسريع وتيرة التحسين في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يتطور بسرعة في دولة الإمارات ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي تقدمه جمارك دبي لتحقيق هذا المشروع".

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