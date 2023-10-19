12.4 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي الأول بزيادة 58%

حقق بنك أبوظبي الأول أداء قياسياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58% على مستوى أساسي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022)؛ في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 38%، لتصل إلى 20.5 مليار درهم، مما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3%، كما سجل صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 بما قيمته 4.3 مليارات درهم، بزيادة تصل إلى 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم، كما زادت الإيرادات بنسبة 27% إلى 7 مليارات درهم،

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12%، لتصل إلى 785 مليار درهم، مع نسب سيولة قوية، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 7%، ليصل إلى 1.2 تريليون درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وأكدت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول أن تعزيز كفاءة الأعمال أدى إلى تحقيق المجموعة إنجازاً آخر، خلال الربع الثالث من هذه السنة، تمثل في وصول صافي الأرباح إلى 12.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 58% منذ بداية العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، في حين تجاوزت الإيرادات التشغيلية 20 مليار درهم.

وأضافت: «لا شك في أن تأكيد تصنيف البنك الائتماني عند AA- (أو ما يعادله) والنتائج المالية وقوة السيولة تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي لبنك أبوظبي الأول، والنمو المتواصل لأعماله في كل الأقسام، حيث تعكس هذه النتائج الجهود الحثيثة، التي تبذلها المجموعة، بهدف تعزيز مكانتها مؤسسة مالية ومصرفية موثوقة في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

التمويل الأخضر

وأشارت الرستماني إلى أنه مع تنامي أهمية التمويل لدعم جهود الاستدامة سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، وذلك بتوفير التمويل الأخضر، بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة، وكان البنك أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA)، والذي أطلقته الأمم المتحدة.

هذا وتمضي المؤسسة قدماً في تحقيق التزاماتها في مجال الاستدامة تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي الرامية إلى إرساء نمو مستدام على المدى الطويل. وتأتي مشاركة البنك كشريك استراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 لترجمة هذه الالتزامات.

وذكرت أن الأسواق تشهد عقد شراكات اقتصادية واعدة ستنعكس إيجاباً على المنطقة، وستفتح فرصاً جديدة أمام بنك أبوظبي الأول لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إقليمية وبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار العالميين.

حقوق الملكية

وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في الربع الثالث استناداً إلى الزخم المتميز على صعيد مؤشرات النمو الأساسية الذي تحقق منذ بداية العام، مع تحقيق عائد جذاب للغاية على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.3% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وتبلغ نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول لمجموعة بنك أبوظبي الأول 14.2%، مما يؤكد على نمو والأساس القوي والمتين للميزانية العمومية ورأس المال».

وأضاف: «ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 38% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل في صافي إيرادات الفوائد وتحسّن الهوامش ومصادر الإيرادات المتنوعة مما يدل على تركيزنا الاستراتيجي المستمر على تعزيز علاقات العملاء على صعيد أعمالنا العالمي. كما واصلنا الاستثمار في المواهب وعمليات التحول لزيادة نمو الأعمال والحفاظ على الانضباط التشغيلي الممتاز».

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظلت جودة موجودات مجموعة بنك أبوظبي الأول قوية، فضلاً عن استقرار نسبة القروض غير العاملة نسبيًا والتغطية الكافية للمخصصات وانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الماضي بسبب زيادة عمليات التحصيل. إن نهجنا الحكيم في التعامل مع المخاطر هو ركن أساسي في بنك أبوظبي الأول، مما يمكننا من امتلاك محفظة عالية الجودة والتحلي بالمرونة خلال الدورات الاقتصادي. لقد قمنا بتوطيد مقوماتنا الأساسية من خلال الإصدار الافتتاحي الأخير من الشق الثاني لتعزيز إجمالي مصدات رأس المال في نهاية السنة. حقق هذا الإصدار أقل سعر لأي إصدار من الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023، وهو دليل قوي على سجلنا الائتماني المتميز.

المشاريع المستدامة

وأكد أن بنك أبوظبي الأول يستهدف تقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار بحلول عام 2030، وقدم خلال الأشهر التسعة الأولى تسهيلات تمويلية للمشاريع المستدامة تخطت قيمتها 18 مليار دولار، بإجمالي 27 مليار دولار حتى اليوم (بدءاً من عام 2022). وينظر البنك إلى قطاع التمويل الأخضر والتمويل المستدام كأسواق نمو واعدة، وسيسهم مؤتمر (كوب 28) في تسليط الضوء على ريادة المجموعة في هذا المجال، وقدرتها على تسريع نمو وإمكانات القطاع.

وتابع: «في ظل استمرار التراجع الاقتصادي العالمي الصعب، تعد قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية نقاط تمايز دائمة لأصحاب المصلحة لدينا. ولا تزال مجموعة بنك أبوظبي الأول في وضع مثالي يمكّنها من تحقيق أرباح قوية في عام 2023 والأعوام المقبلة، حيث نواصل تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

وختم قائلا:«أسهمت الركائز القوية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في تمكينه من مواكبة مختلف المتغيرات، وبدعم من تواصل ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من الاستثمارات المتواصلة لتنمية وتطوير الأعمال، حافظت المجموعة على معدل جيد بنسبة المصروفات إلى الإيرادات التي بلغت 25.4% خلال الأشهر التسعة الأولى.



كما حافظ بنك أبوظبي الأول على قوة رأس المال وجودة الموجودات، بالتزامن مع الاستمرار في تحسين هيكلة رأس المال في أكتوبر من خلال طرح أول إصدار لسندات المستوى الثاني الأكبر من نوعه للسندات التقليدية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

استراتيجية النمو

ويعتمد بنك أبوظبي الأول في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على مكانته الراسخة كمؤسسة مالية مفضلة في المنطقة. ومن خلال دعم أنشطة عملائه على امتداد شبكة العمليات الدولية للمجموعة، واصل بنك أبوظبي الأول إثراء تجربة العملاء، وتوظيف أحدث التطورات التكنولوجية والشراكات الاستراتيجية. كما عزز البنك موقعه الرائد في قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بفضل تنفيذ مجموعة من الصفقات القوية، وبناء العلاقات مع العملاء الجدد، والنمو المتواصل في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والمزايا المحققة من ارتفاع معدلات الفوائد، والأداء القوي لقسم الأسواق العالمية.

كما حرص بنك أبوظبي الأول على مواصلة ابتكار الخدمات والمنتجات بوتيرة متسارعة في قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك إدارة الصناديق والمدفوعات وخدمات الأوراق المالية والحلول المصرفية الخاصة والتطبيقات الرقمية. وكان لهذه المبادرات دور مهم في تعزيز إيرادات مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى، والتي ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 2% بفضل الاستمرار في تحسين تجربة العملاء؛ وهو ما يبدو جلياً في ما حصده البنك من جوائز، ومنها أفضل بنك رقمي للخدمات الرقمية للأفراد في دولة الإمارات، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتصميم تجربة المستخدم من جوائز جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية؛ وأفضل محفظة إلكترونية من جوائز رواد التقنيات الرقمية 2023 من مجلة إنتربرونور الشرق الأوسط؛ وأفضل تجربة مستخدم للمحفظة الرقمية من جوائز تكنولوجيا التمويل المصرفي في الشرق الأوسط. كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بصفته أكثر المؤسسات المالية أماناً في الشرق الأوسط، والأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتم تصنيفه بين أكثر البنوك أماناً في العالم ضمن قائمة «جلوبال فاينانس» لعام 2023.

أجندة الاستدامة

وسيواصل بنك أبوظبي الأول تطوير ورسم ملامح قطاع التمويل المستدام، بصفته الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.



وكان بنك أبوظبي الأول في طليعة المؤسسات المالية التي تنضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA)، ليرسخ بذلك مكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل المستدام مع انطلاق أعمال المؤتمر، وليكون مؤهلاً تماماً كشريك موثوق لدعم العملاء في التحول إلى نموذج الانبعاثات الكربونية الصفرية.

وكشف بنك أبوظبي الأول في سبتمبر عن أجندته المؤلفة من ستة محاور خلال (كوب 28)، منها تسريع التمويل المستدام، دعم العملاء والشركاء في التحوّل نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية، تعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق الكربون. وأصبح بنك أبوظبي الأول في مطلع عام 2023 أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات الممولة بحلول عام 2030 عبر قطاعات النفط والغاز والطيران وتوليد الطاقة.





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