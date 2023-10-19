اجتماع وزيري خارجية روسيا وكوريا الشمالية يثير شكوكاً غربية بشأن عمليات نقل الأسلحة

التقى وزيرا خارجية روسيا وكوريا الشمالية اليوم الخميس في بيونغ يانغ لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على كيفية تعزيز العلاقات العسكرية بينهما، بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بإرسال شحنات جديدة من الذخائر إلى روسيا لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد توجه إلى بيونغ يانغ جوا يوم أمس الأربعاء في زيارة تستغرق يومين. وخلال كلمة ألقاها في وقت لاحق من اليوم، قال لافروف إنه يشكر كوريا الشمالية على دعمها القوي للحرب الروسية على أوكرانيا.

ينصب الاهتمام الخارجي بزيارة لافروف على ما إذا كان البلدان سيظهران أي أثر حول كيفية تعزيز تعاونهما الأمني أو الإعلان عن توقيت الزيارة الموعودة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ ردا على زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى أقصى شرق روسيا الشهر الماضي.

خلال زيارته إلى روسيا، التقى كيم مع بوتين في قاعدة فوستوتشني الفضائية، أهم مركز إطلاق فضائي محلي في روسيا، وتفقد مواقع صنع الأسلحة الروسية الرئيسية الأخرى.

أثار ذلك تكهنات شديدة بأن كيم يسعى للحصول على تقنيات روسية متطورة لتحديث ترسانته النووية مقابل توريد الأسلحة التقليدية لإعادة ملء مخزون الأسلحة الروسية المستنزف.

بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، قال لافروف في بداية اجتماعه مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي يوم الخميس إنه "بعد القمة التاريخية بين بوتين وكيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية في الثالث عشر من سبتمبر، يمكننا أن نقول بثقة إن العلاقات وصلت إلى مستوى استراتيجي جديد نوعيا".

لم تنشر أي من الدولتين على الفور تفاصيل الاجتماع. لكن لافروف قال يوم الأربعاء إن زيارته تهدف إلى مناقشة تنفيذ الاتفاقيات غير المحددة بين بوتين وكيم والتي تم التوصل إليها خلال قمتهما في سبتمبر.

خلال مأدبة عشاء أقيمت له، قال لافروف إن روسيا تقدر بشدة "الدعم الثابت والمبدئي" الذي تقدمه كوريا الشمالية لحربها على أوكرانيا وكذلك قرار بيونغ يانغ الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، بحسب الخارجية الروسية.

أضاف "ندرك تماما أن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تشترك في وجهات نظر وتقييمات مماثلة، لكن قلة مختارة فقط، مثل كوريا الشمالية، تعلن صراحة تضامنها مع روسيا وتستطيع التعبير عن ذلك علانية".

وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أشاد لافروف أيضا بكوريا الشمالية "لشجاعتها في مواجهة أي ضغوط من الولايات المتحدة والغرب"، وقال إن روسيا تدعم بالكامل مساعي كيم لحماية مصالح بلاده الأمنية والاقتصادية.

من جانبها قالت تشوي خلال مأدبة العشاء إن بيونغ يانغ وموسكو تعملان على بناء "علاقة أخوية غير قابلة للكسر" في ظل القرارات "الاستراتيجية" وقيادة كيم وبوتين، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

كان البيت الأبيض قد قال يوم الجمعة أن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا.

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