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بسبب خلل خطير .. تسلا تستدعي 55 ألف سيارة من طراز موديل إكس

10/19/2023 2:24:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، اعتزام شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا استدعاء حوالي 55 ألف سيارة من طراز موديل إكس إنتاج الفترة من 2021 إلى 2023، بسبب وجود خلل فني يمنع نظام التحكم في السيارات المعيبة في رصد أي نقص في مستوى سائل المكبح ولا يضيء مصباح التحذير.

وبحسب بيان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية فإن سيارات تسلا موديل إكس المقرر استدعاؤها لا تلبي شروط السلامة والأمان الخاصة بأنظمة مكابح السيارات الخفيفة.

وإذا لم تعرض السيارة التحذير من انخفاض مستوى السائل في نظام المكابح فقد تسير السيارة رغم انخفاض السائل دون أن يدرك السائق ذلك وهو ما يمكن أن يقلل كفاءة أداء المكابح ويزيد احتمال حوادث التصادم.

وأصدرت تسلا تحديثا لبرنامج التحكم في أنظمة السيارة مجانا لحل المشكلة، في حين من المتوقع بدء وصول إخطارات لأصحاب السيارات المستهدفة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقالت إدارة السلامة المرورية إن تسلا لم تتلق أي بلاغات عن وقوع حوادث تصادم أو وقوع إصابات أو موتى في الحوادث نتيجة هذا الخلل.

وفي وقت سابق من العام الحالي استدعت تسلا 362758 سيارة من طرز موديل إكس وموديل إس وموديل واي بسبب مشكلات تتعلق بنظام مساعدة السائق التجريبي.


وأثار نظام "القيادة الذاتية الكاملة" التجريبي من تسلا المخاوف بشأن مدى قدرته على التعامل مع التقاطعات وفشله في التعامل بشكل صحيح مع المواقف المختلفة أثناء القيادة. وتم إصلاح الخلل من خلال تحديث لبرنامج التحكم في النظام.


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