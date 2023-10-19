تضخم المملكة المتحدة يبقى عند أدنى مستوى له في 18 شهرا عند 6.7 بالمئة

(MENAFN
) كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 18 تشرين الأول, أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة ظل عند مستوى ضعيف نسبيا عند 6.7 بالمئة في أيلول. يمثل هذا الرقم أدنى مستوى له في 18 شهرا, متحديا توقعات الخبراء الذين توقعوا زيادة في معدلات التضخم.
كما تعج الأسواق المالية الآن بالتنبؤات بأن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 بالمئة عندما ينعقد في 2 تشرين الثاني. ويأتي هذا التوقع بعد أن اختار المصرف المركزي عدم إجراء تغييرات في أسعار الفائدة في أيلول بعد انخفاض غير متوقع في معدل التضخم في آب. وساهم الإعلان عن استمرار معدل التضخم المنخفض لشهر أيلول في ارتفاع متواضع في قيمة الجنيه الإسترليني, مما أدى إلى تكثيف التكهنات حول إمكانية قيام بنك إنجلترا بالنظر في رفع أسعار الفائدة.
كذلك كشفت البيانات الأخيرة النقاب عن أن التضخم الأساسي، وهو مقياس يستبعد تأثير أسعار الغذاء والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ، وغالبا ما ينظر إليه على أنه مؤشر موثوق لاتجاهات الأسعار الأساسية، انخفض إلى 6.1 بالمئة في أيلول. في حين أن هذا الانخفاض كان أقل وضوحا مما كان متوقعا، إلا أنه لا يزال ملحوظا، خاصة عند مقارنته بالتضخم الأساسي البالغ 6.2 بالمئة المسجل في آب.
في حين على الرغم من هذه التقلبات الدقيقة، لا يزال معدل التضخم في المملكة المتحدة هو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى، تليها فرنسا وإيطاليا عن كثب عند 5.7 بالمئة و5.6 بالمئة على التتابع في أيلول. ويؤكد استمرار ارتفاع مستويات التضخم في المملكة المتحدة، مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، الديناميات الاقتصادية المعقدة المؤثرة ولا يزال موضوعا للتدقيق والتحليل في المشهد المالي العالمي.
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