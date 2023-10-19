الرئيس الصيني يؤكد على مبادرة "الحزام والطريق" كمحفز اقتصادي عالمي

(MENAFN
) في إعلان مهم، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول أن مبادرة "الحزام والطريق"، وهي مشروع ضخم تصوره الصين لتعزيز تطوير البنية التحتية في حوالي 100 دولة، تستعد لتكون بمثابة قوة تحويلية للاقتصاد العالمي. تم نشر هذه التصريحات المحورية من قبل وكالة الأنباء الصينية الرسمية ، شينخوا.
كما نقلت شينخوا عن تصريحات الرئيس شي، تأكيده على أن مبادرة "الحزام والطريق" مصممة بأجندة متعددة الأوجه. وتشمل أهدافها الشاملة تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتوسيع البنية التحتية، وتسهيل التجارة، والتعاون المالي. وعلاوة على ذلك، تطمح المبادرة إلى تعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات بين الشعوب. وفي نهاية المطاف، أكد الرئيس شي أن التأثير الجماعي لمبادرة "الحزام والطريق" من المقرر أن يكون بمثابة محرك محوري للنمو الاقتصادي العالمي.
كذلك يؤكد هذا الإعلان الصادر عن الرئيس الصيني على الطبيعة التوسعية والتحويلية لمبادرة "الحزام والطريق"، التي حظيت باهتمام عالمي لقدرتها على إعادة تشكيل ليس فقط الديناميات الاقتصادية الإقليمية ولكن أيضا الدولية. ويدل ذلك على التزام الصين بتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية العالمية والدبلوماسية.
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