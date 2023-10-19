“طوفان الأقصى” في يومها الــــ13... نحو 3500 شهيد والإعلام العبري يتحدث عن الإستعداد للتحرك البري

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ13 على التوالي،إلى أكثر من 3478 شهيدا، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واستشهد عشرات المواطنين، فجر اليوم الخميس، في غارات لطيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت لارتقاء أكثر من 30 شهيدا من عائلات بريكة، وحسونة، وضهير، إضافة إلى عشرات الإصابات، نقلوا إلى مستشفى اشلهيد أبو يوسف النجار.

كما قصفت طائرات الاحتلال الطابق العلوي في برج المصري بمدينة رفح.

وأضافت أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمال غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال القطاع، استهدفت منزل عائلة المدهون.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل.



