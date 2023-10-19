“طوفان الأقصى” في يومها الــــ13... نحو 3500 شهيد والإعلام العبري يتحدث عن الإستعداد للتحرك البري

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ13 على التوالي،
إلى أكثر من 3478 شهيدا، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
واستشهد عشرات المواطنين، فجر اليوم الخميس، في غارات لطيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت لارتقاء أكثر من 30 شهيدا من عائلات بريكة، وحسونة، وضهير، إضافة إلى عشرات الإصابات، نقلوا إلى مستشفى اشلهيد أبو يوسف النجار.
كما قصفت طائرات الاحتلال الطابق العلوي في برج المصري بمدينة رفح.
وأضافت أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمال غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال القطاع، استهدفت منزل عائلة المدهون.
كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل.
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