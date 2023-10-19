بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع الدولة العبرية، إنّ السيسي "وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراته على قطاع غزة لليوم الــ13 على التوالي، موقعا أكثر من 3500 شهيد.
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