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بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة

10/19/2023 2:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع الدولة العبرية، إنّ السيسي "وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراته على قطاع غزة لليوم الــ13 على التوالي، موقعا أكثر من 3500 شهيد.

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