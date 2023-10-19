الطقس: أجواء غائمة جزئيا انخفاض طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا تسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة
لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأحد المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار جافا نهارا ولطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
MENAFN19102023000205011050ID1107268103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.