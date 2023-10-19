الطقس: أجواء غائمة جزئيا انخفاض طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا تسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة

لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار جافا نهارا ولطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.