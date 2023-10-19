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إرتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306

10/19/2023 2:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بنشر أسماء وتفاصيل 3 قتلى من قواته قتلوا بنيران كتائب القسام ليرتفع عدد قتلاه إلى 306 حتى الآن من إجمالي القتلى الكلي الذي بلغ 1400 قتيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.

وفي تحديث للبيانات على موقعه الإلكتروني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من العسكريين أصبح لغاية الآن 306 جندي، حيث ذكر أن بين الجنود القتلى جنديات أيضا.


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