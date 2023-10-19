إرتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بنشر أسماء وتفاصيل 3 قتلى من قواته قتلوا بنيران كتائب القسام ليرتفع عدد قتلاه إلى 306 حتى الآن من إجمالي القتلى الكلي الذي بلغ 1400 قتيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.
وفي تحديث للبيانات على موقعه الإلكتروني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من العسكريين أصبح لغاية الآن 306 جندي، حيث ذكر أن بين الجنود القتلى جنديات أيضا.
MENAFN19102023000205011050ID1107268102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.