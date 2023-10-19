الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ليلا ردا على حوادث إطلاق النار من جهة الحدود اللبنانية، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة، "قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الساعات الأخيرة، أهدافا عسكرية لحزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان، بما في ذلك نقطة مراقبة باتجاه البحر أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات أمس باتجاه روش هانكارا. ويأتي ذلك ردا على حوادث إطلاق النار على إسرائيل في اليوم الماضي".

وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما نعى"حزب الله" أمس عنصرين سقطا أثناء قيامهما بواجبهما في الساعات الأخيرة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل.