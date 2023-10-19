غانتس: سنحتاج لأشهر لهزيمة حماس

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، وهو وزير الجيش السابق، إن اسرائيل ستحتاج لأشهر قبل أن تتمكن من هزيمة حركة حماس، خاصة إذا شارك حزب الله في الحرب.

ونقلت صحيفة The Times of Israel عنه القول: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت. الحرب في الجنوب، وإذا لزم الأمر، في الشمال أو في أي مكان آخر يمكن أن تستغرق أشهرا. أما التعافي وإعادة البناء، فسيستغرق سنوات".

وأضاف غانتس: "الهدف ليس فقط هزيمة حماس، بل ضمان أن يصبح الجنوب جنة بنسبة 100%. بعد الحرب، وبعد انتصارنا في كل جبهات معاركنا، سنكرس أنفسنا لهذا التعافي".

ويشار إلى أن غانتس هو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي برتبة فريق - خلال مسيرته العسكرية ترأس المنطقة العسكرية الشمالية، وكان أيضا قائدا للقوات البرية. وفي الفترة من 2011 إلى 2015، شغل منصب رئيس الأركان العامة لجيش إسرائيل. ومن عام 2020 إلى عام 2022، شغل غانتس أيضا منصب وزير الجيش الإسرائيلي.

في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.