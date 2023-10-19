المو..زجززز

(MENAFN
- Palestine News Network )
وزارة الصحة في قطاع غزة، تعلن إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ13 على التوالي،
إلى أكثر من 3500 شهيد، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ومنظمة الصحة العالمية تقول إن: تكدس الجثث بمستشفيات غزة يهدد بكارثة بيئية.
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إرتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 69 شهيدا.
ففي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة،متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة
فيما استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم
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الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
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جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بنشر أسماء وتفاصيل 3 قتلى من قواته قتلوا بنيران كتائب القسام ليرتفع عدد قتلاه إلى 306 حتى الآن من إجمالي القتلى الكلي الذي بلغ 1400 قتيل
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق،
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