المو..زجززز

MENAFN - Palestine News Network ) وزارة الصحة في قطاع غزة، تعلن إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ13 على التوالي،إلى أكثر من 3500 شهيد، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومنظمة الصحة العالمية تقول إن: تكدس الجثث بمستشفيات غزة يهدد بكارثة بيئية.

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إرتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 69 شهيدا.

ففي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة،متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة

فيما استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم

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الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بنشر أسماء وتفاصيل 3 قتلى من قواته قتلوا بنيران كتائب القسام ليرتفع عدد قتلاه إلى 306 حتى الآن من إجمالي القتلى الكلي الذي بلغ 1400 قتيل

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق،