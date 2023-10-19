وزير الخارجية الروسي يحذر من خطرا جديا
التاريخ
10/19/2023 2:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن هناك خطرا جديا في تحول النزاع في غزة إلى نزاع إقليمي، مضيفا أن روسيا على اتصال مع تركيا بهذا الشأن.
واعتبر لافروف أن محاولات تحميل إيران المسؤولية عن أزمة غزة هي استفزازات.
MENAFN19102023000208011052ID1107268097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.