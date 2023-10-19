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وزير الخارجية الروسي يحذر من خطرا جديا

10/19/2023 2:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن هناك خطرا جديا في تحول النزاع في غزة إلى نزاع إقليمي، مضيفا أن روسيا على اتصال مع تركيا بهذا الشأن.


واعتبر لافروف أن محاولات تحميل إيران المسؤولية عن أزمة غزة هي استفزازات.


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