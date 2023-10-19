حزب الله يعلن ارتفاع شهداء عناصره إلى 12

حزب الله يعلن ارتفاع شهداء عناصره إلى 12
التاريخ
10/19/2023 2:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استشهاد اثنين من عناصره جنوبي البلاد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ليرتفع العدد إلى 12 شهيدا.
ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
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