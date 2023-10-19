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حزب الله يعلن ارتفاع شهداء عناصره إلى 12

10/19/2023 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استشهاد اثنين من عناصره جنوبي البلاد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ليرتفع العدد إلى 12 شهيدا.


ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


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