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غانتس: سنحتاج لأشهر لهزيمة حماس

10/19/2023 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، وهو وزير دفاع سابق، إن بلاده ستحتاج لأشهر قبل أن تتمكن من هزيمة حركة حماس، خاصة إذا شارك حزب الله في الحرب.


ونقلت صحيفة The Times of Israel عنه القول: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت. الحرب في الجنوب، وإذا لزم الأمر، في الشمال أو في أي مكان آخر يمكن أن تستغرق أشهرا. أما التعافي وإعادة البناء، فسيستغرق سنوات".
وأضاف غانتس: "الهدف ليس فقط هزيمة حماس، بل ضمان أن يصبح الجنوب جنة بنسبة 100%. بعد الحرب، وبعد انتصارنا في كل جبهات معاركنا، سنكرس أنفسنا لهذا التعافي".


ويشار إلى أن غانتس هو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي برتبة فريق - خلال مسيرته العسكرية ترأس المنطقة العسكرية الشمالية، وكان أيضا قائدا للقوات البرية. وفي الفترة من 2011 إلى 2015، شغل منصب رئيس الأركان العامة لجيش إسرائيل. ومن عام 2020 إلى عام 2022، شغل غانتس أيضا منصب وزير الدفاع الإسرائيلي.

RT

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